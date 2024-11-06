Уровень радиации в Одессе превышен в 44 раза. Уничтожены секретные объекты

Поступают подтверждения последствий ракетных прилётов по Одессе и области. Бывший американский разведчик Риттер сообщил, что тысячи доставленных натовских боеприпасов в порты оказались на дне Чёрного моря, - ранее эти же данные предоставляло подполье.
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