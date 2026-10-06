У брянской и Калиниградской областей теперь есть депутат Госдумы-Герой Андрей Козлов

У Брянской и Калининградской областей теперь есть депутат Госдумы – Герой России. Это уроженец Брянщины, Герой Российской Федерации, полковник ФСБ Андрей Козлов, — сообщают в паблике «Общество Брянско-Калининградской дружбы».