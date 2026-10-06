Брянские известия
Все статьиРедакцияБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Брянские известия

8 подписчиков

У брянской и Калиниградской областей теперь есть депутат Госдумы-Герой Андрей Козлов

У Брянской и Калининградской областей теперь есть депутат Госдумы – Герой России. Это  уроженец Брянщины, Герой Российской Федерации, полковник ФСБ Андрей Козлов, — сообщают в паблике «Общество Брянско-Калининградской дружбы».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым