У брянской и Калиниградской областей теперь есть депутат Госдумы-Герой Андрей Козлов

У Брянской и Калининградской областей теперь есть депутат Госдумы – Герой России. Это уроженец Брянщины, Герой Российской Федерации, полковник ФСБ Андрей Козлов, — сообщают в паблике «Общество Брянско-Калининградской дружбы».
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