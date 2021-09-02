Новый 37-й: нужны ли репрессии против взяточников?

Время узнать правду!ПолитикаНовый 37-й: нужны ли репрессии против взяточников? Отчёт Генеральной прокуратуры гласит: за полгода в России совершено 24 с лишним тысячи коррупционных преступлений.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковЭто будут не репрессии, а адекватное возмездие. Каждого взяточника свыше 1-го миллиона рублей на кол, а менее - на принудительные работы на стройки народного хозяйства.Алекс МНеобходимо принять старый закон о смертной казни по всем ранее существующим пунктам!Ggeo1804а может - конфискация ?Виктор БорисовИ расстрел.........солеными огурцамиБОБорис ОсиповТолько с конфискацией, включая и ближайших родственников...ВИВиктория ИвановаНУЖНЫ!ВПВладимир Пятицкийконфискация и никаких поблажеквага карлитоКонфискация и главное что бы был запрет на занятие должности даже управдома!))И вся недолга! Как рукой снимет просто обозначать борьбу не значит бороться по сути!Виктор ИвановНе надо расстрелов, нынешняя судебная система сама по себе репрессивный аппарат. Вспомните, в СССР прежде чем поймать Чикатило, расстреляли 2 или 3 человека. Даже Китай сейчас не так массово практикует расстрелы, он просто делает так что взяточник, коррупционер, мошенник и т.д. возвращает всё государству, где бы он не находился. Надо принять 20 пункт параграфа конвенции о нетрудовых доходах(название неточно), который обязывает расходы приводить в соответствии с доходами. Необходимо просто создать ситуацию, когда всё ворьё кооператива озеро и их родственники не смогли бы воспользоваться награбленным.Комментировать
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