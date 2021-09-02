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Новый 37-й: нужны ли репрессии против взяточников?

Новый 37-й: нужны ли репрессии против взяточников?

Отчёт Генеральной прокуратуры гласит: за полгода в России совершено 24 с лишним тысячи коррупционных преступлений.

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Владимир Лисуков
Это будут не репрессии, а адекватное возмездие. Каждого взяточника свыше 1-го миллиона рублей на кол, а менее - на принудительные работы на стройки народного хозяйства.
Алекс М
Необходимо принять старый закон о смертной казни по всем ранее существующим пунктам!
geo1804
а может - конфискация ?
Виктор Борисов
И расстрел.........солеными огурцами
Борис Осипов
Только с конфискацией, включая и ближайших родственников...
Виктория Иванова
НУЖНЫ!
Владимир Пятицкий
конфискация и никаких поблажек
вага карлито
Конфискация и главное что бы был запрет на занятие должности даже управдома!))И вся недолга! Как рукой снимет просто обозначать борьбу не значит бороться по сути!
Виктор Иванов
Не надо расстрелов, нынешняя судебная система сама по себе репрессивный аппарат. Вспомните, в СССР прежде чем поймать Чикатило, расстреляли 2 или 3 человека. Даже Китай сейчас не так массово практикует расстрелы, он просто делает так что взяточник, коррупционер, мошенник и т.д. возвращает всё государству, где бы он не находился. Надо принять 20 пункт параграфа конвенции о нетрудовых доходах(название неточно), который обязывает расходы приводить в соответствии с доходами. Необходимо просто создать ситуацию, когда всё ворьё кооператива озеро и их родственники не смогли бы воспользоваться награбленным.

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