СБУ снова кошмарит центр Киева – отрабатывают безопасность правительственного квартала

СБУ отрабатывает меры безопасности и проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих к нему территориях Печерского и Шевченковского районов украинской столицы.
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