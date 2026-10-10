Xiaomi HyperOS 4 выйдет уже 15 октября: названы первые Xiaomi и Redmi, которые получат обновление

До конца года обновление доберётся до нескольких поколений устройств Xiaomi и Redmi Xiaomi завершает набор участников внутреннего бета-тестирования HyperOS 4: регистрация закроется 14 октября.
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