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Газета.ру

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Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг

Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ударить по ядерному объекту, находящемуся внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране, в случае, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе.

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