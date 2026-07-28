Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ударить по ядерному объекту, находящемуся внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране, в случае, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе.
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