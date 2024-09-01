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Царьград

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Презентация нового гибридного BMW M5 прошла в Китае

Презентация нового гибридного BMW M5 прошла в Китае

Автомобиль имеет 4,4-литровый V8 и электромотор.Автосалон в Чэнду провёл презентацию нового BMW M5 2024 года, который привлёк внимание гармоничным соответствием традиционного стиля BMW и ультрасовременных технологий, сообщает издание SPEEDME.

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