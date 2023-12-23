ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский 23 декабря заявил, что российские военнослужащие группировки сил «Запад» отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожив при этом два танка Leopard 2.