Рогов: ВС России вышли к селу Шевченко у границы ДНР и Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские бойцы вышли на окраины села Шевченко у границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
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