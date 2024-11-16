Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область 33 раза за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородчины 33 раза за последние сутки.
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