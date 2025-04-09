В Госдуме заявили о саботаже мирных инициатив Трампа по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине на сегодня полностью саботированы киевским режимом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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