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РИА Новости: у немецкой БМП Marder низкая проходимость по грязи

РИА Новости: у немецкой БМП Marder низкая проходимость по грязи

Немецкие БМП Marder имеют плохую проходимость, поэтому не предназначены для боев в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", который принимал участие в восстановлении такой первой трофейной машины.

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