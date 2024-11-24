В МИД России предостерегли Южную Корею от поставок оружия Украине

Москва обратилась к правительству Южной Кореи с призывом строить свою внешнюю политику на основе долгосрочных национальных интересов и не поддаваться внешнему принуждению, предостерегая от поставок оружия киевскому режиму.
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