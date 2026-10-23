Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития спорта в Тульской области.