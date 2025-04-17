Абиссинская бронетехника в войне с Италией 1935-36 гг

Недавно сформированное абиссинский гвардейский бронетанковый отряд с европейским советником выстраивается рядом с захваченным итальянским сверхмалым танком L3-35 во время итало-эфиопской войны 1935-35 годов.
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