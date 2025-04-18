На новых технополигонах будут испытывать и внедрять новые отечественные решения

"Газпром нефть" получила лицензии на создание новых технологических полигонов, предназначенных для тестирования и внедрения отечественных решений по добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), сообщили в компании.
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