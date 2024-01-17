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Путин поручил подумать о новой отметке в паспорте россиян

Путин поручил подумать о новой отметке в паспорте россиян

Президент Владимир Путин поручил кабмину подумать о новой отметке в паспорте россиян, следует из перечня поручений главы государства по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Комментарии
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Вик Норд
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ВД
Вовладар Даров
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