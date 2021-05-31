Политолог рассказал, что держит Макаревича в «тоскливой и ужасной» России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПолитолог рассказал, что держит Макаревича в «тоскливой и ужасной» России Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич не спешит покидать постоянно критикуемую им родину.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLehanaizheпора его именовать или еврейским певцом или нероссийскимСергей КудрявцевОн стал и еврейским певцом, и российским говнецом.Валерий ПашнинНе твердый оппозиционер, но плохого про народ и Россию наговорил уже много. Пора уже перебраться ему туда, где, как он считает, лучше.Valentina MedvedevaК где же, этот иуда, денежку будет зарабатывать ???ННаталияФ.М.Достоевский. "Одна из характерных черт русского либерализма - это страшное презрение к народу. Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. Все черты народа осмеяны и преданы позору: вера, кротость, подчинение воле Божией. Для либералов русский народ «косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции». «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».Комментировать
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