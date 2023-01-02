Туристам сообщили куда сливаются фекалии из туалета в летящем самолете На животрепещущий вопрос некоторой общественности — что происходит с какашками в туалете самолёта, и правда ли то, что фекалии сбрасывают за борт прямо во время полёта при смыве унитаза на головы оказавшегося снизу населения — ответил роликом в TikTok местный популярный блогер Гаррет, профессиональный пилот, … Сообщение Туристам сообщили куда сливаются фекалии из туалета в летящем самолете появились сначала на 777 Travel.