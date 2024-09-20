🚖 Таксистам могут запретить повышать цены в условиях ЧС и плохой погоды! В Госдуме разрабатывается пакет поправок к закону.
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🚖 Таксистам могут запретить повышать цены в условиях ЧС и плохой погоды! В Госдуме разрабатывается пакет поправок к закону.