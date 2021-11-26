Немировски о 2:4 с «Барысом»: «Сложно отыгрываться с 0:3. «Торпедо» надо играть с самого начала»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча КХЛ с «Барысом» (2:4). «Плохо начали игру, получили удаление, после которого «Барыс» вышел вперед.

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