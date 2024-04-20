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Закон и Порядок

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Британия объявляет о начале производства «самого смертоносного» танка

Британия объявляет о начале производства «самого смертоносного» танка

Британия объявила о начале производства нового танка Challenger 3 Challenger 3 будет основным британским танком до середины века: его оснастили улучшенной броней, сенсорами и унифицированной с танками НАТО пушкой.

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