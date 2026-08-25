Астронавты из США и Франции снова вышли в открытый космос на 6,5 часов

Они должны завершить замену антенны для связи с Землёй Астронавты Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и американского космического агентства NASA Анил Менон снова вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
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