Неосторожный охотник выстрелил в женщину в лесу Подмосковья

Жительница Подмосковья получила пулевое ранение в лесу во время стрельбы охотника по мишеням. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова, — передает «Вечерняя Москва».
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