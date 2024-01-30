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Неосторожный охотник выстрелил в женщину в лесу Подмосковья

Неосторожный охотник выстрелил в женщину в лесу Подмосковья

Жительница Подмосковья получила пулевое ранение в лесу во время стрельбы охотника по мишеням. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова, — передает «Вечерняя Москва».

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