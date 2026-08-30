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Иркутск Сегодня

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«Цифровой обман»: Игорь Кобзев призвал иркутян не верить звонкам от его имени

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предупреждает жителей о новой схеме мошенничества с использованием дипфейков.

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