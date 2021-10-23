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В сети обругали Бородину за фото без штанов

Российскую блогершу и ведущую Ксению Бородину раскритиковали в сети за фотографию без штанов. На размещенном в сети кадре 38-летняя знаменитость позирует возле лестницы в удлиненной клетчатой рубашке красного цвета и черных кожаных ботфортах.

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