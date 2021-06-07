Ремонт моста на улице Известковая передвинули на 2023 год

Ремонт моста на улице Известковая передвинули на 2023 год

В Уссурийске скорректировали сроки и стоимость ремонта небольшого моста на улице Известковая. Сооружение, которое пострадало от тайфунов, восстановят в 2023 году, сообщает ИА UssurMedia.

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