Суд обязал банк компенсировать ущерб жертве мошенников

Банк обязали выплатить компенсацию клиентке, на которую мошенники оформили кредит. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Первый кассационный суд, злоумышленники дистанционно взяли на имя женщины 100 тысяч рублей, используя чужой номер телефона.