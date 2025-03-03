Путин анонсировал продление программы маткапитала до 2030 года: ключевые изменения Ирэн ОрлонскаяВладимир Путин, президент Российской Федерации, утвердил продление программы материнского капитала до 2030 года.
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