Царьград

5 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александер
    Просит чтоб его мужики больше не снимали, а то Галчонка заподозрили в проституцииНе снимайте мою г...
  • Александер
    Ему на головуНе снимайте мою г...
  • Юрий Попов
    Для русских вы армяни как цыганеАрмянские соросов...

Жительница Самары стала жертвой вакансии копирайтера

Жительница Самары стала жертвой вакансии копирайтера

Женщина планировала устроиться копирайтером. Вакансию она увидела в сети Интернет.Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 48-летняя жительница Самары прошла по ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх