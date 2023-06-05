Жительница Самары стала жертвой вакансии копирайтера

Женщина планировала устроиться копирайтером. Вакансию она увидела в сети Интернет.Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 48-летняя жительница Самары прошла по ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность.