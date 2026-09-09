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Женщину за перилами на мосту заметили в Бийске посреди ночи

Женщину за перилами на мосту заметили в Бийске посреди ночи

Ночью на мосту в Бийске заметили женщину, которая перелезла через ограждение. Сотрудники вневедомственной охраны доставили ее в отдел полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю.

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