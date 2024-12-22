Под носом у Брюсселя: Болгария демонстративно поставляет в ЕС запрещенную морскую нефть из РФ

Уклонение от санкций США и ЕС вышло на официальный уровень, поскольку на континент попадают не только нефтепродукты из российской нефти, но и само сырье, а участвуют в серых схемах известные трейдеры европейских стран.
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