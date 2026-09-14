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За рулем

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Geely Okavango, Тенет T8, Москвич М90 — тест в цифрах

Geely Okavango, Тенет T8, Москвич М90 — тест в цифрах

Как едут 7-местные кроссоверы Geely Okavango, Тенет T8 и Москвич М90 и чем различаются по комфорту и оснащению, подробно рассказано тут.

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