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Пивоваров — о наказании Тюкавина, Лунева и Лещука: «Это хоть и отрицательный, но полезный опыт для них»

Пивоваров — о наказании Тюкавина, Лунева и Лещука: «Это хоть и отрицательный, но полезный опыт для них»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

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