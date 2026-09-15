Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
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