Страна и люди
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Страна и люди

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В Киеве психоз: оборонять столицу незалежной некому

В Киеве психоз: оборонять столицу незалежной некому

Враг нахваливает русскую армию. В чем подвох? Александр Ситников Александр Ситников Фото: Павел Колядин/ТАСС Немецкий журналист Грегор Швунг, работающий сейчас в незалежной, в репортаже для телеканала Welt рассказал о панике, которая царит в столице бандерштата из-за успехов российской армии на фронте.

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