Индекс S&P500 вырос в 2024-м году вопреки многочисленным прогнозам падения

Эксперты с Уолл-стрит в очередной раз ошиблись в прогнозах по фондовому рынку. В конце 2023 года, после бурного роста на 20% из-за бума технологических акций, вызванного прорывами в искусственном интеллекте, аналитики ожидали лишь скромного повышения индекса S&P 500 в 2024 году.