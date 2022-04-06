В Соликамске Пермского кря полицейские исполнили заветную мечту особенного ребенка

О том, что у 14-летнего Кирилла есть заветная мечта – познакомиться с сотрудниками полиции и больше узнать о службе мужественных людей в погонах узнала представитель Общественного совета при отделе МВД России по Соликамскому городскому округу и журналист городской газеты Ольга Прозорова.
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