Крупный схрон со взрывчаткой обнаружили в Запорожской области

Крупный схрон с оружием и взрывчаткой обнаружили в Запорожской области. Оперативники изъяли почти три килограмма тротила, несколько гранат и дымовых шашек, пулемет и больше полутора тысяч патронов, в том числе иностранного производства.
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