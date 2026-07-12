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ИА Регнум

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После визита на Украину загадочно умер член главной «банды ястребов» США

После визита на Украину загадочно умер член главной «банды ястребов» США

Главный «ястреб» Вашингтона, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* неожиданно умер от некой болезни в возрасте 71 года сразу после своего очередного визита на Украину, где он посещал в том числе военные заводы.

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