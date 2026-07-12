Главный «ястреб» Вашингтона, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* неожиданно умер от некой болезни в возрасте 71 года сразу после своего очередного визита на Украину, где он посещал в том числе военные заводы.
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