Российские военные освободили Александрополь

Об успехах российских военных информировали в Минобороны РФ, передает RT. Отечественные подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.
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