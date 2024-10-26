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Российские военные освободили Александрополь

Российские военные освободили Александрополь

Об успехах российских военных информировали в Минобороны РФ, передает RT. Отечественные подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.

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