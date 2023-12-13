Блинкен: Киев получит от США боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии

РИАМО - 13 дек. Украина получит от США боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые снаряды в рамках очередного пакеты военной помощи, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.