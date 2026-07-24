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Царьград

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В Архангельске водитель УАЗа насмерть сбил 81-летнюю женщину

В Архангельске водитель УАЗа насмерть сбил 81-летнюю женщину

Прокуратура Архангельска поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла пожилая женщина.

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