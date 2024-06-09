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Украинский фольсштурм

Сегодня    многие  выкладывали  фотки  укропских  новобранцев,  вот    эти:https://t.me/sharansky/88658Реакция   у  всех  добрых    русских  людей   была такая  же,  как  и  у  Льва Натановича:  да   это  же  немецкий    фольсштурм  весной   1945  года!Но  я    как  пессимист   скажу:  особо  радоваться   не  стоит.

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