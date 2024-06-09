Украинский фольсштурм

Сегодня многие выкладывали фотки укропских новобранцев, вот эти:https://t.me/sharansky/88658Реакция у всех добрых русских людей была такая же, как и у Льва Натановича: да это же немецкий фольсштурм весной 1945 года!Но я как пессимист скажу: особо радоваться не стоит.