Shot: «зюзинскую маньячку» перевели на самый строгий режим из-за попытки побега

«Зюзинская маньячка» Мария Петрова попыталась сбежать из психиатрической клиники, в которой уже 20 лет проходит лечение, однако ее поймали и отправили на самый строгий режим с пометкой «социально опасна».
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