RUSSPASS предлагает подборку тематических экскурсий ко Дню московской промышленности

Ко Дню московской промышленности RUSSPASS собрал тематическую подборку экскурсий и маршрутов, которые позволяют познакомиться с промышленным потенциалом Москвы и узнать больше об истории развития ключевых отраслей столицы.
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