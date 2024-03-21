«Известия» показали условия проживания горняков рудника «Пионер» в Приамурье

Сотрудники, обслуживающие рудник «Пионер» в Амурской области, где сейчас проводятся спасательные работы по вызволению застрявших горняков, проживают в одноименном поселке при предприятии, в котором 21 марта побывал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.