«Известия» показали условия проживания горняков рудника «Пионер» в Приамурье

Сотрудники, обслуживающие рудник «Пионер» в Амурской области, где сейчас проводятся спасательные работы по вызволению застрявших горняков, проживают в одноименном поселке при предприятии, в котором 21 марта побывал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.
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