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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент DFB Ватцке о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Многие в Европе считают это посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения»

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB)  Ханс-Йоахим Ватцке высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

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