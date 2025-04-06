В России с 7 апреля заработают ультракороткие ОСАГО на 24 часа

С 7 апреля в России заработают ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа. Такое изменение настроек вводится по требованию ЦБ, рассказал «Известиям» гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.
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