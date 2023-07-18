- Звони детям, второй день с кровати тебя стаскиваю, а у меня радикулит, так, Маша, не пойдёт. - Отлежусь я, Серафима, и встану, ты потерпи немного, подай мне настойку ногу и руку растереть.
Зять
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Оптимистично, но маловероятно. Хотелось бы, чтобы это было правдой...
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10 час.
Владимир Алтайцев
Это как про моего товарища написано. Он так с тёщей поступил, десять лет ухаживал за ней
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10 час.
Элеонора Коган
Спасибо Николаю, Настоящий Человек!!!!Теперь у Марии Ивановны всё будет хорошо!!!
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6 час.
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