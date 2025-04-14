Лавров: РФ настаивает на проверке «чистоплотности» Украины по всем соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров поднял вопрос о гарантиях добросовестности Киева в качестве непременного условия для любых соглашений с западными странами по урегулированию российско-украинского конфликта.
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